Наоми Кэмпбелл заинтриговала Сеть снимком с новорожденным малышом

Наоми Кэмпбелл — известная супермодель, актриса и просто икона стиля. За плечами у звезды — десятки лет успешной карьеры, на подиумах она работает с 15 лет. Однако счастья материнства Наоми Кэмпбелл к 48-ми годам так и не удалось познать.

Недавно она признавалась, что мечтает стать матерью несмотря на то, будет ли с ней рядом мужчина или нет.

Теперь она по-настоящему заинтриговала поклонников в Instagram новым снимком, на котором она позирует с новорожденным малышом на руках. Никакой подписи к фотографии Кэмпбелл не оставила, заставив фанатов гадать — что же это за таинственный малыш.

Некоторые поклонники предположили, что Наоми могла воспользоваться услугами суррогатной матери. Стоит отметить, что фото появилось в ленте супермодели в День матери. Этот праздник отмечают в некоторых западных странах во второе воскресенье мая.

Напомним, в середине апреля стало известно, что 48-летняя звезда мировых подиумов рассталась с молодым бойфрендом, певцом Лиамом Пейном. Их отношения продлились всего несколько месяцев.