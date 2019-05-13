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«У нее на улице остановилось сердце»: Гринева вспомнила, как узнала о смерти матери

Женщине неожиданно стало плохо, но никто не поспешил на помощь.

«У нее на улице остановилось сердце»: Гринева вспомнила, как узнала о смерти матери
Ирина Гринева/globallookpress.com

Известная актриса Ирина Гринева в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» вспомнила, как потеряла свою мать. Женщине было всего 55 лет. Ничего не предвещало беды.

«Я только купила квартиру. Зашла в нее и вдруг мне позвонили и сообщили о смерти мамы. У нее прямо на улице остановилось сердце. Причем, если бы кто-то подошел к ней и оказал помощь, то она бы сейчас была жива. К сожалению, этого не случилось. Все проходили мимо. Мама мне всегда говорила, что никогда не хочет быть старухой. Так она и ушла из жизни – красивой и молодой. У нее, как у меня был очень ретивый характер. Мы порой, конечно, недопонимали друг друга, но все равно очень любили», — вспомнила актриса.

К сожалению, звезда так и не успела познакомить мать со своим избранником — знаменитым фигуристом, чемпионом мира и Европы, бронзовым призером Олимпиады в канадском Ванкувере в танцах на льду Максимом Шабалиным. Кстати, незадолго до этого у актрисы еще умерла и бабушка.

Отец Ирины Гриневой долгие годы не общался с дочерью, потому что не жил в семье. Однако сейчас у них нормальные отношения. «У нас сейчас воздух правды в отношениях. Мы близко общаемся. Он как-то спел мне колыбельную, и я растаяла. Понимаете, можно всю жизнь жить вместе с родными, но не любить их, а можно, как у меня, раздельно, но в любви. Былые обиды остались позади», — сказала звезда.

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Тэги:

внезапная смертьИрина ГриневаПрограмма "Судьба человека"
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«У нее на улице остановилось сердце»: Гринева вспомнила, как узнала о смерти матери
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