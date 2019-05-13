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Алена Рапунцель поделилась секретами макияжа для идеального селфи

Она рассказала, что проконсультировалась у профессионального визажиста.

Алена Рапунцель поделилась секретами макияжа для идеального селфи
Фото:https://www.instagram.com/alenatoffi_official/

Алена Рапунцель в последнее время полностью сконцентрирована на воспитании сына Богдана, который родился в начале февраля. Девушка рассказывала поклонникам о сложностях со сном, грудным вскармливанием, необходимых гаджетах для молодой мамы.

Однако о себе Алена тоже не забывает — на днях она опубликовала в своем Instagram список правил для идеального селфи. Она рассказала, что проконсультировалась с профессиональным визажистом и хочет поделиться секретами со своими поклонниками.

Всего Рапунцель раскрыла три правила. Она посоветовала девушкам, вбивать тональное средство спонжем, а не растирать по лицу и наносить несколько тонких слоев, а не один толстый. Сухие текстуры, по словам Алены, нужно тщательно растушевывать, а с темными кругами под глазами бороться с помощью полноценного сна либо румян персикового оттенка. Для более сложных случаев звезда «Дома 2» предложила рабочую схему.

«Если данная проблема актуальна для вас, сперва наносите плотный слой консилера (рисуя перевернутый треугольник под глазами), а затем тщательно растушуйте, чтобы он полностью слился с тональной основой. Сверху спонжем нанесите немного пудры прихлопывающими движениями. Излишки уберите пушистой кистью», – написала она.

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Алена Рапунцель поделилась секретами макияжа для идеального селфи
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