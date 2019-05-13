«Он верующий богатый гений»: Гринева рассказала, как ее покорил фигурист Шабалин

Известная актриса Ирина Гринева стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». По ее признанию, с детства она определила некоторые качества и достоинства, которыми должен был обладать ее будущий избранник. По словам Гриневой, ее муж должен был быть верующим, богатым, умным. При этом прекрасно знать английский язык, чтобы во время зарубежных поездок, как она выразилась, не попасть впросак. Именно таким мужчиной и стал для нее чемпион мира и Европы в танцах на льду фигурист Максим Шабалин.

«Он верующий богатый гений. При этом я не сразу не обратила на него внимания. Только на третий раз, когда он приехал с медалью, я попросила ее. Вообще-то у фигуристов есть суеверия – не давать свои медали другим. Однако он мне ее отдал, и я радостная ходила с ней по Дому актера. Макс сделал мне предложение спустя три дня. Я сразу понимала, что это моя судьба», – отметила актриса.

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По словам Гриневой, Шабалин сделал ей предложение в ресторане. При этом изначально он выкрал ее паспорт и хотел объявить об этом на корабле в Каннах. Спортсмен знал, что Гринева не равнодушна к парусникам. Все потому, что ее любимое произведение «Алые паруса» Александра Грина. Но поехать во Францию у них не получилось. Уже через день после свадьбы они повенчались. При этом фигурист ей признался, что просил Бога, чтобы он послал ему жену не из фигурного катания.

«Мужчина должен жениться, если у него серьезные чувства к женщине, поэтому мы так быстро сыграли свадьбу. Ели мужчина не готов к такому поступку, то мне с ним не по пути. О чем вообще тогда можно разговаривать с ним. Вскоре у нас родилась дочь. Причем роды проходили в Испании. Рожала я под джазовую музыку, которую подобрал доктор. Сразу после этого в палате кормила ребенка, а в глазах у меня стояли корабли под парусами. Я была счастлива», – сказала Гринева.