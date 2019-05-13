Редкий кадр: Шакира поблагодарила главную женщину в своей жизни

12 мая в США, Латинской Америке и некоторых западных странах отметили день матери. Присоединиться к празднику и поздравить свою маму решила и певица Шакира.

«Поздравляю мою маму и всех наших матерей. Мы должны быть благодарны им за заботу, за уроки и любовь, которые они нам давали и которые останутся с нами навсегда!» – написала на испанском латиноамериканская звезда на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав совместную фотографию с мамой Нидией дель Кармэн Торрадо.

Поклонники 42-летней Шакиры присоединились к поздравлениям, а также отметили, что мама с дочерью очень похожи друг на друга и обе — красавицы.

Ранее с Днем матери своих поклонников поздравила Ани Лорак, опубликовав совместный снимок с подросшей дочерью Софией. Подписчики также заметили сходство девочки с мамой.

Напомним, ранее Шакира на личной странице в Instagram раскрыла фанатам профессиональный секрет того, как можно выглядеть выше ростом на фотографиях.