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Редкий кадр: Шакира поблагодарила главную женщину в своей жизни

Певица показала фото с мамой.

Редкий кадр: Шакира поблагодарила главную женщину в своей жизни
Шакира / Global Look Press

12 мая в США, Латинской Америке и некоторых западных странах отметили день матери. Присоединиться к празднику и поздравить свою маму решила и певица Шакира.

«Поздравляю мою маму и всех наших матерей. Мы должны быть благодарны им за заботу, за уроки и любовь, которые они нам давали и которые останутся с нами навсегда!» – написала на испанском латиноамериканская звезда на своей странице в соцсети Instagram, опубликовав совместную фотографию с мамой Нидией дель Кармэн Торрадо.

Поклонники 42-летней Шакиры присоединились к поздравлениям, а также отметили, что мама с дочерью очень похожи друг на друга и обе — красавицы.

Ранее с Днем матери своих поклонников поздравила Ани Лорак, опубликовав совместный снимок с подросшей дочерью Софией. Подписчики также заметили сходство девочки с мамой.

Напомним, ранее Шакира на личной странице в Instagram раскрыла фанатам профессиональный секрет того, как можно выглядеть выше ростом на фотографиях.

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InstagramмамапраздникШакира
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Редкий кадр: Шакира поблагодарила главную женщину в своей жизни
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