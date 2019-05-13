Любовь Толкалина назвала десять правил успешного воспитания детей

Любовь Толкалина все чаще стала показывать совместные фото с дочерью, 17-летней Марией Кончаловской. Недавно актриса призналась, что дети растут слишком быстро и поделилась своими правилами воспитания.

Актриса указала, что ни в коем случае не нужно ждать, что ребенок будет похож на родителей, ведь каждый индивидуален. Не стоит требовать благодарности за то, что вкладываешь в него силы, средства и ресурсы. Не нужно вымещать на детях негативные эмоции, относиться к их проблемам свысока, ни в коем случае не унижать. И не казнить себя, если не получается сделать для ребенка то, что хочется.

«Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение», – написала Любовь.

Подписчики артистки отметили, что это правила Януша Корчака из книги «Как любить ребенка» и согласились, что это лучшая настольная книга всех родителей.

«Корчак был педагог от бога, радостно, что к нему прислушиваются такие люди», «Для меня Корчак — идеал, в этом мы с вами схожи», «Всегда казалось, что вы прекрасная мать, теперь многое стало понятно», – написали в комментариях.