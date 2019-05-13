Подписчица пожелала Рудковской родить дочку после ее фото с сыновьями

Музыкальный продюсер не скрывает, что делает все возможное для того, чтобы ее дети росли самостоятельными и ответственными.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 44-летняя Яна Рудковская — опубликовала в Instagram фото, на котором были запечатлены все ее дети. 17-летний Андрей и 16-летний Николай редко путешествует вместе со своей мамой. В поездки музыкальный продюсер в основном берет только шестилетнего Сашу, которого много знают как Гном Гномыча (Так малыша называют домашние, — Прим. ред.). По словам Рудковской, у него более свободный график, так как он пока еще не ходит в школу. А ее старшие дети готовятся к поступлению в ВУЗ.

Яна не раз говорила о том, что к своему пасынку Андрею, его родила Юлия Салтовец, она всегда относилась, как к своему ребенку. К слову, одна из подписчиц Рудковской посоветовала ей родить дочку после того, как супруга Евгения Плющенко показала фото с сыновьями.

«Желаем стать мамой и дочки», — отметила поклонница Яны под ником @aquaprofiinst, прокомментировав фото музыкального продюсера в Instagram.

Однако сама бизнесвумен никак не отреагировала на слова подписчицы, оставив их без внимания. В одном из своих интервью возлюбленная олимпийского чемпиона уже говорила, что делает все для того, чтобы ее мальчики росли самостоятельными и ответственными. Именно поэтому Яна старается объяснять сыновьям, с каким трудом достаются деньги. Она не потворствует чрезмерным тратам, кроме того не дает без счета средства на карманные расходы. Младший из сыновей Рудковской — Саша к своим шести годам не только участвует в фотосессия для мировых брендов, но и принимает участие в модных показах.