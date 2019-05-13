Гринева поделилась, почему спустя семь лет распался ее брак со Звягинцевым

Известная актриса Ирина Гринева стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Звезда на протяжении семи лет состояла в браке с популярным кинорежиссером Андреем Звягинцевым. По ее словам, они искренне любили друг друга. Это была первая ее настоящая любовь, но быть вместе им было не суждено.

«Если бы не Андрей, я никогда бы не стала известной актрисой. Звягинцев долгое время был для меня тем мужчиной, в котором я была на сто процентов уверена. Я считала, что мы однажды умрём в один день. И он, и я были готовы отдать душу друг за друга», – заявила она.

Однако потом актриса вдруг внезапно поняла, что они не могут быть вместе. Как признается звезда, в какой-то момент внутри себя она пережила настоящую войну.

«У нас не стало счастья бытия в отношениях. Я, если честно, до сих пор не могу объяснить себе, почему вдруг так произошло, хотя все начиналось хорошо. Я поняла, что мы не можем быть вместе и мы расстались», – заметила она.