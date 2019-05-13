Молодой муж Яны Поплавской исполнил заветное желание актрисы

Яна Поплавская не изнуряет себя диетами и тяжелыми тренировками, а пропагандирует наслаждение жизнью и простыми радостями, однако ей удалось удивить поклонников неожиданным признанием.

В своем Instagram актриса рассказала, что давно уже мечтает съесть целый торт в одиночку. По словам Яны, ей нужен не любой торт, а именно «Наполеон», который артистка любит печь, но домашние съедают его слишком быстро.

«Все попытки насладиться им были разбиты в пух и прах, когда домашние разом съедали все, оставляя мне лишь ма-а-аленький кусочек. А я готовила его целый день! Я страшно обижалась, я просила семью не поглощать торт сразу после приготовления. И с тех пор вообще перестала его печь», — рассказала Поплавская.

После этого актриса стала буквально одержима идеей собственного «Наполеона» и даже просила подруг, чтобы они подарили ей торт только для нее. Но заветное желание неожиданно исполнил молодой супруг Яны.

«Это невероятно классно, сегодня у меня такой сюрприз! Муж знал об этом желании, я ему рассказывала о своём Наполеоновском желании и решил меня порадовать, тайно все заказал. И наотрез отказался съесть хоть кусочек — весь торт для меня!» — поделилась радостью Яна.

Напомним, с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше нее на 12 лет, Поплавская состоит в отношениях с 2015 года. Не так давно актриса призналась, что в браке ее все устраивает и она не планирует заводить детей с новым супругом, а хочет пожить для себя.