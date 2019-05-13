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Звезда «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер записала первый сольный альбом

Актриса при этом не намерена оставлять карьеру в Голливуде.

Звезда «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер записала первый сольный альбом
Фото: Globallookpress.com

Рене Зеллвегер известна тем, что всегда очень обстоятельно вживается в новые роли. Так, для своей самой знаменитой работы в фильме «Дневник Бриджит Джонс» актриса набрала около 15 килограммов.

Последние месяцы Зеллвегер принимала участие в съемках картины «Джуди» об известной американской исполнительнице Джуди Гарленд. Рене как обычно пошла дальше и, вдохновившись судьбой героини, записала первый сольный альбом.

Как сообщает The Sun, в пластинку вошли кавер-версии композиций Гарленд, в их числе такие хиты, как Over The Rainbow и Get Happy.

По словам режиссера ленты Рупперта Голда, перед актрисой не стояло задачи максимально повторить тембр легендарной певицы, а лишь исполнить ее песни в собственной интерпретации.

Запись голоса Зеллвегер уже можно услышать в официальном трейлере картины. Сам альбом, который был записан в легендарном месте — Abbey Road в Лондоне, выйдет за неделю до премьеры «Джуди», 27 сентября.

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Тэги:

Джуди ГарлендРене Зеллвегер
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Звезда «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер записала первый сольный альбом
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