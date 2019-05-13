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Ирина Безрукова потеряла близкого человека

У актрисы умер друг.

Ирина Безрукова потеряла близкого человека
Ирина Безрукова / Global Look Press

В свои 54 года Безрукова продолжает сниматься в кино и участвовать в различных телепроектах и фотосессиях, а также просто хорошо выглядит — на зависть многим.

Однако в жизни актрисы было немало тяжелых утрат. Так, в 11 лет она лишилась мамы — женщина умерла от рака. А в 2015 году Ирине пришлось похоронить единственного сына — Андрея. Ему было всего 25 лет.

На днях у Ирины Безруковой случилось очередное горе. Умер ее близкий друг. Об этом она сообщила в комментариях под своим постом в соцсети Instagram.

Комментарии
https://www.instagram.com/irina_bezrukova_official/

Также она спросила у своих подписчиков, как они справляются с утратами.

«Большая часть людей живёт так, будто они вечны. Хотя все мы знаем о бренности жизни», — подписала черно-белый снимок 54-летняя актриса.

В комментариях поклонники поделились с Безруковой своими историями, связанными с потерями близких, и пожелали любимой актрисе сил и терпения.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ирина Безрукова прокомментировала слухи о своей беременности, которые начали активно ходить в Сети.

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Ирина Безрукова потеряла близкого человека
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