Ирина Безрукова потеряла близкого человека

В свои 54 года Безрукова продолжает сниматься в кино и участвовать в различных телепроектах и фотосессиях, а также просто хорошо выглядит — на зависть многим.

Однако в жизни актрисы было немало тяжелых утрат. Так, в 11 лет она лишилась мамы — женщина умерла от рака. А в 2015 году Ирине пришлось похоронить единственного сына — Андрея. Ему было всего 25 лет.

На днях у Ирины Безруковой случилось очередное горе. Умер ее близкий друг. Об этом она сообщила в комментариях под своим постом в соцсети Instagram.

Также она спросила у своих подписчиков, как они справляются с утратами.

«Большая часть людей живёт так, будто они вечны. Хотя все мы знаем о бренности жизни», — подписала черно-белый снимок 54-летняя актриса.

В комментариях поклонники поделились с Безруковой своими историями, связанными с потерями близких, и пожелали любимой актрисе сил и терпения.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ирина Безрукова прокомментировала слухи о своей беременности, которые начали активно ходить в Сети.