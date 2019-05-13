«Это было движение сердца»: Ирина Гринева объяснила, зачем уходила в монастырь

Известная актриса, звезда сериала «Самозванцы» Ирина Гринева стала гостьей программы «Судьба человека», которую ведет популярный тележурналист Борис Корчевников на канале «Россия-1». Одним из ярких фактов ее биографии была жизнь в Тульском монастыре, куда она ушла будучи студенткой. Звезда считает, что все люди рано или поздно приходят к Богу. Она ощутила с ним связь очень рано.

«Это было движение сердца. Мне хотелось увидеть светлое небо. Его в тот момент я могла ощутить только в монастыре. Я ожидала, что приду туда, встречу там всех святых, и буду с ними вечерять и пить чаи. Но я увидела тяжелую работу и поняла, что не готова к этому, потому что я — актриса», — заявила Гринева.

В Тульском монастыре она, по собственному признанию, выдержала всего неделю.

«Я поняла, что там очень тяжелая жизнь. Это не имеет ничего общего с актерской работой. Я оказалась не готова. Считаю, что в монастыре не выдержит ни один человек, если он не верит в Бога. Там я ощутила какую-то пропасть с реальностью», -заметила она.

В итоге через неделю звезда ушла из монастыря. По ее собственному признанию, она буквально убежала, поняв, что совершила большую ошибку. Девушка вернулась в вуз и стала актрисой.