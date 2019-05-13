«Мне стыдно»: Елена Малышева нарушила диету, не удержавшись перед десертами

Популярная телеведущая Елена Малышева в Instagram сообщила, что она нарушила диету. Звезда приняла участие в съемках программы «Сладости с секретом». По специальному заказу десерты приготовила шеф-повар Олеся Варюхина.

«Вначале пробовали шоколадный крем без сахара и без сливочного масла. Потом пробовали такой же крем с маслом и с сахаром. Четыре дня были съемки! Простите нас! Дело было вечером. В 21.00. Мне стыдно. Остальным радостно», — заявила телеведущая.

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На кадрах видеозаписи можно увидеть, как популярная певица и актриса Анжелика Агурбаш, которая также была на съемках, ест торт без масла. При этом она отмечает, что вообще-то это не ее любимая еда. Все гости остались довольны лакомствами, которыми их угощали во время съемок.

Ранее Малышева рассказывала, что с 2013 по 2018 год она поправилась сразу на десять килограммов. В июне прошлого года ее вес, например, составлял уже почти 85 килограммов. После этого телеведущая приняла решение худеть и села на специальную диету. «Я борюсь! Улыбаюсь и терплю! И вам желаю того же. И у нас должны быть другие удовольствия в жизни! Не только еда!» — заявляла телеведущая.