НОВОСТИ

Арья или Кхалиси: фанаты называют детей в честь персонажей «Игры престолов»

Некоторые имена не сдают позиций по популярности уже несколько лет.

Арья или Кхалиси: фанаты называют детей в честь персонажей «Игры престолов»
Фото:https://www.instagram.com/gameofthronesnotofficial/

Сериал «Игра престолов» телеканала HBO стал одним из самых востребованных ТВ-проектов последнего времени. Поклонники шоу с нетерпением ожидают выхода новых серий, пишут фанфики, делятся спойлерами и не только.

Как сообщает The Business Insider, фанаты начали давать своим детям имена героев любимого сериала. Согласно статистике службы социального обеспечения, наиболее вдохновляющими оказались персонажи Эмилии Кларк и Мейси Уильямс. Однако, если в случае с Мейси, девочек называют Арьями, то с Кларк все вышло не так однозначно — в ее честь новорожденные получают имя не Дейенерис, а Кхалиси.

Стоит отметить, что Кхалиси — не имя, а один из титулов Дейенерис, который она получила еще в первом сезоне шоу, выйдя замуж за дотракийского кхала Дрого. На языке племени это слово означает «королева».

Тем не менее, издание подчеркивает, что Кхалиси еще в минувшем году занимало 549-е место по популярности среди имен для девочек. Редактор Bloomberg Ник Тернер в своем Twitter указал, что имя Кхалиси сейчас стало популярнее таких распространенных вариантов, как Глория, Энн или Джули.

В то же время, мать драконов не так сильно вдохновляет поклонников, как младшая дочь клана Старков — Арья. Это имя стало одним из самых востребованных с 2011 года, а в 2018 году заняло 119-ю позицию, обогнав Кхалиси.

Вам может быть интересно:

«От кофе волосы стали голубые»: Эмилия Кларк пошутила про ляп в «Игре престолов» «Футболки близко»: Кит Харрингтон рассказал о выпуске эксклюзивной одежды для фанатов «Игры престолов» «Я только плакала и плакала»: Софи Тернер не может забыть, как тяжело переживала депрессию

Тэги:

"Игра Престолов - 8""Игра престолов": последние новостиарья старкДейенерис Таргариенимена детейМейси УильямсЭмилия Кларк
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Арья или Кхалиси: фанаты называют детей в честь персонажей «Игры престолов»
Интересно?
Поделись с друзьями: