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Любовь Успенскую пригласили судить красавиц на конкурсе «Мисс Армения»

Певица отметила, что для нее это новый опыт.

Любовь Успенскую пригласили судить красавиц на конкурсе «Мисс Армения»
Любовь Успенская/globallookpress.com

Популярная певица Любовь Успенская в Instagram сообщила, что ей предложили стать почетным членом жюри на конкурсе красоты «Мисс Армения». От такого звезда не смогла отказаться. «Королеве русского шансона», по ее собственному признанию, было безумно приятно слышать, что ее присутствие было честью для конкурса.

«Для меня это был новый и интересный опыт, так как в целом для меня более привычно быть в жюри вокального, музыкального конкурса. Девушки, дорогие, помните, что вы особенны и уникальны по-своему, каждая из нас – королева», – заявила Любовь Успенская.

Певица также опубликовала видеозапись. На кадрах можно увидеть, как она сидит среди членов жюри. Ведущая представила ее: «Я с радостью объявляю, что сегодня у нас в гостях в качестве почетного члена жюри нами всеми любимая Люба Успенская. Мы рады приветствовать вас. Два дня назад прошел концерт в Ереване при полном аншлаге. Мы очень рады видеть вас на сегодняшнем конкурсе красоты и к тому же в жюри. Спасибо».

Недавно Любовь Успенская ошарашила публику странным заявлением. Во время гастролей в Красноярске звезда вдруг со сцены объявила, что место королевы шансона освободилось. Себя она провозгласила королевой рэпа. В связи с чем прозвучало такое заявление она уточнять не стала.

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Тэги:

Ереванконкурс "Мисс Армения"Любовь Успенская
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Любовь Успенскую пригласили судить красавиц на конкурсе «Мисс Армения»
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