Ученый муж: Джастин Тимберлейк стал доктором наук

Исполнитель удостоился степени за "вклад в музыкальную индустрию и глобальное влияние".

Джастин Тимберлейк по настоящему сумел шокировать своих фанатов — поп-звезда удостоился докторской степени. Диплом певцу выдал музыкальный колледж Беркли в Лондоне.

Церемония вручения дипломов состоялась в здании учебного заведения, в минувший уикенд. Степени также получили певица Мисси Эллиотт и музыкант Алекс Лакамоер.

Сам новоиспеченный доктор сразу же похвастался достижением в своем Instagram, выразив благодарность преподавателям.

«Никакая мечта не может быть недостижимой, просто дайте ей шанс! Поверьте мне, ведь теперь я -ДОКТОР. Но если серьезно, спасибо за такую честь колледжу Беркли, я бесконечно благодарен», — написал исполнитель.

Во время своего выступления после получения диплома, певец в шутку заметил, что теперь к нему можно обращаться просто: доктор. Он добавил, что, к сожалению, не сможет пока проводить операции, но готов выписывать рецепты.

Как напоминает CNN, Джастин Тимберлейк — один из самых выдающихся музыкальных деятелей нашего времени. Его хиты SexyBack и Can’t Stop the Feeling! считаются самыми популярными и узнаваемыми сразу у представителей нескольких поколений. В 2007 и 2013 годах Time включил его в «ТОП-100 самых влиятельных людей в мире».