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«Настюша, что ты пьешь, любовь моя?»: Рустам Солнцев высмеял танцы Волочковой

Известный шоумен заявил, что хотел бы также безмятежно радоваться жизни.

«Настюша, что ты пьешь, любовь моя?»: Рустам Солнцев высмеял танцы Волочковой
Рустам Солнцев/globallookpress.com

Известный шоумен, бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram посмеялся над балериной Анастасией Волочковой и ее танцами. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как отдыхающая на Мальдивах звезда пускается в пляс в окружении подруг.

«Настюша, что ты такое пьешь, любовь моя? Я также хочу радоваться жизни безмятежно», — отметил шоумен и поставил хештег «пьяная мать – горе семейства», намекая, что танцовщица порой злоупотребляет спиртными напитками.

Отметим, что недавно Волочкова опростоволосилась во время съемок программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. В студии группа участников вместе с танцовщицей под руководством тренера делала приседания с подскоками. В какой-то момент Волочкова потеряла равновесие и упала. К ней на помощь сразу же устремились несколько человек.

Рустам Солнцев постоянно критикует и подшучивает над известными личностями из мира шоу-бизнеса. Не так давно он рассказывал, что не любит парады Победы, потому что вместо ветеранов центральные места там занимают популярные артисты. В качестве примеров он упоминал певиц Алсу и Зару, а также юмориста Михаила Галустяна.

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Тэги:

АлсуАнастасия ВолочковаЗараМихаил ГалустянРустам Солнцев
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«Настюша, что ты пьешь, любовь моя?»: Рустам Солнцев высмеял танцы Волочковой
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