НОВОСТИ

«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН

Команда примет участие во «Встрече выпускников» легендарного клуба.

«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН
"Уральские пельмени"/instagram.com/ural_pelmeny

Известный юморист, один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев на своей страничке в Instagram сделал сенсационное заявление. Его дружина возвращается в КВН.

«Дорогие друзья, свершилось! Мы возвращаемся в КВН. Екатеринбург. 3 сентября. «Встреча выпускников». Телевизионная съёмка для Первого канала», — заявил Сергей Исаев.

Отметим, что соперниками «Уральских пельменей» станут команда КВН «Сборная Камызякского края» (Астраханская область) и «Сборная Пятигорска».

«Уральские пельмени» уже много лет выступают со своим шоу, которое пользуется огромной любовью у зрителей. Чемпионами КВН они становились в начале двухтысячных годов, после чего отправились в свободное плавание. Добавим, что в прошлом году в шоу произошел раскол. Два юмориста Вячеслав Мясников и Андрей Рожков создали свою команду, которую назвали «Ваши пельмени». Они ездит по городам России и Европы с гастролями, собирая полные залы. Юмористы не раз отмечали, что в шоу они возвращаться не намерены. Впрочем, во время выступлений в Екатеринбурге они присоединяются к своим товарищам. Это делается специально для съемок для канала СТС.

Вам может быть интересно:

«Уральские пельмени» развалились, но миллионы по-прежнему зарабатывают «Исполню ваши желания»: Вячеслава Мясникова «приняли» в Хогвардс «Уральские пельмени» поздравили «отколовшегося» от коллектива Андрея Рожкова с днем рождения

Тэги:

Сергей Исаевшоу "Уральские пельмени"шоу КВН
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН
Интересно?
Поделись с друзьями: