«Уральские пельмени» объявили о возвращении в КВН

Известный юморист, один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев на своей страничке в Instagram сделал сенсационное заявление. Его дружина возвращается в КВН.

«Дорогие друзья, свершилось! Мы возвращаемся в КВН. Екатеринбург. 3 сентября. «Встреча выпускников». Телевизионная съёмка для Первого канала», — заявил Сергей Исаев.

Отметим, что соперниками «Уральских пельменей» станут команда КВН «Сборная Камызякского края» (Астраханская область) и «Сборная Пятигорска».

«Уральские пельмени» уже много лет выступают со своим шоу, которое пользуется огромной любовью у зрителей. Чемпионами КВН они становились в начале двухтысячных годов, после чего отправились в свободное плавание. Добавим, что в прошлом году в шоу произошел раскол. Два юмориста Вячеслав Мясников и Андрей Рожков создали свою команду, которую назвали «Ваши пельмени». Они ездит по городам России и Европы с гастролями, собирая полные залы. Юмористы не раз отмечали, что в шоу они возвращаться не намерены. Впрочем, во время выступлений в Екатеринбурге они присоединяются к своим товарищам. Это делается специально для съемок для канала СТС.