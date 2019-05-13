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Опять двойка: муж Лолиты не смог решить задачу по математике для шестиклассников

Задание оказалось еще и на болгарском языке.

Опять двойка: муж Лолиты не смог решить задачу по математике для шестиклассников
Лолита с мужем Дмитрием Ивановым / фото: globallook.com

Неудачи в последнее время преследуют певицу Лолиту Милявскую и ее супруга Дмитрия Иванова. Несколько дней назад звезда призналась, что ей не поддался отрывок новой композиции Светланы Лободы «Пуля-дура». Лолина не смогла без запинки произнести четверостишие, а ведь на кону стоит iPhone X.

А недавно в неловкую ситуацию попал супруг Лолиты. Об этом артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. В общем-то, звезда посмеялась над своим мужем, который не смог решить задачку по математике. Он вызвался помочь с домашним заданием дочери друзей семьи, которые приехали в Москву из Болгарии.

«Мы такие взрослые! Все с «вышкой», но решить задачу за шестой класс… И как мы все выросли без интернета и компьютеров?», — написала Лолита под видео.

В ролике, которым певица поделилась со своими подписчиками, выясняется, что бывший теннисист не смог решить уравнения. Причем задание было написано на болгарском языке.

Впрочем, поклонники артистки нисколько не удивились неудаче Дмитрия, вовсю критикуя современное среднее образование.

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Тэги:

Лолита Милявскаяматематикамужшкольная программа
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Опять двойка: муж Лолиты не смог решить задачу по математике для шестиклассников
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