Похудевшая Дайнеко решилась на откровенное фото в день рождения

12 мая российская певица Виктория Дайнеко отметила день рождения — ей исполнилось 32 года. В связи с этим артистка решила опубликовать в Instagram провокационный черно-белый снимок — на нем она позирует фотографу с полуобнаженной грудью, прямо под которой виднеется татуировка.

Большинство подписчиков оценили стройную и подтянутую фигуру Дайнеко, но нашлись и те, кто посчитал, что молодой маме не стоит сниматься в таком откровенном виде.

«Красотка!! Есть в вас что то)))», «Красавица», «Уффф, горячо)», «Что-то уж очень как то…», «Когда у скульптуры трогала половой орган было стыдно значит, а грудь оголять не стыдно!!!!», — отметили подписчики в комментариях.

Нашлись и те, кто поинтересовались у певицы тем, как ей удалось похудеть. Виктория охотно рассказала о своем опыте.

По ее словам, после родов она похудела до 47 килограммов, что на 5-6 килограммов меньше ее нормы. Полтора года певица не занимается никаким спортом, поскольку он превращает ее в «рельефного» качка. Что касается питания, то Дайнеко старается питаться тем, что подходит ее организму, при этом она исключила лактозу и глютен. Также Виктория пожаловалась, что грудное вскармливание в свое время «вытянуло из нее все нужное и ненужное».

Напомним, что четыре года назад Виктория Дайнеко родила дочку в браке с музыкантом Дмитрием Клейманом. Через два года пара распалась.