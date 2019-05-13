Фирменное блюдо: Рубальская поделилась рецептом приготовления салата со сладким перцем и капустой

Известная российская поэтесса Лариса Рубальская в Instagram заявила, что по многочисленным просьбам своих подписчиков начинает публиковать некоторые из своих рецептов, которые проверены временем. Раньше пользователи могли встретить их в различных телепередачах или в книге по кулинарии, которые выпускала звезда. Рубальская отметила, что ей очень важно мнение подписчиков по поводу ее новой затеи.

Первый рецепт Рубальской – салат со сладким перцем и свежей капустой. Для его приготовления потребуются: сладкий зеленый перец — 100 г. Цветная капуста — 300 г. Свекла — 100 г, Уксус — 2-3 столовые ложки. Растительное масло – 50 мл. Зелень петрушки, молотый черный перец и соль по вкусу.

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Как отметила Рубальская, цветную капусту необходимо положить на 20 минут в подсоленную холодную воду. Затем требуется разобрать на отдельные соцветия, промыть, сварить в подсоленной воде (5 минут), откинуть на дуршлаг, охладить. Свеклу отварить в кожуре (чтобы свекла во время приготовления потеряла как можно меньше витаминов, ее необходимо варить на сильном огне), остудить, очистить, нарезать небольшими ромбиками. Сладкий перец очистить от семян, нарезать небольшими ромбиками.

Далее, как сказала Рубальская, необходимо приготовить заправку для салата: растительное масло смешать с уксусом, перцем и солью и взбить. Смешать цветную капусту со свеклой и болгарским перцем, полить заправкой, хорошо перемешать и выдержать 25-30 минут. Перед подачей на стол украсить веточками свежей петрушки.

Отметим, что Лариса Рубальская является заслуженным деятелем искусств России. Кроме того, она член союза писателей Москвы. Поэтесса дважды была замужем. При этом детей у нее нет.