Диана Гурцкая посетовала, что не может увидеть маникюр на своих руках

Известная певица Диана Гурцкая в Instagram разместила новый ролик. На кадрах звезда стоит около сирени. На улице прекрасная погода и у певицы прекрасное настроение в связи с этим. Она в этот момент находилась в Академическом парке.

«Зацвела сирень. На улице прекрасная погода. Я к этому времени сделала новый маникюр. Сиреневый цвет. Говорят, что очень красиво. Ну не знаю насколько. Наверное, другие люди скажут больше, чем я в этом случае. Всех с весной. Будьте счастливы!» — заявила Диана Гурцкая.

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Отметим, что популярная певица — незрячая от рождения. Однако популярная исполнительница смогла несмотря на болезнь себя полностью реализовать в этой жизни. Гурцкая ведёт активную жизнь. К примеру, она является членом Общественной палаты России, а также председателем Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства.

Добавим, что 21 сентября 2005 года певица вышла замуж за профессора кафедры конституционного права Российского университета дружбы народов, адвоката, доктора юридических наук Петра Кучеренко. Вместе с женой он создал фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». 29 июня 2007 года в семье родился сын Константин Кучеренко.