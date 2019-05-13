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«Букингемский дворец в ужасе»: из-за самостоятельного пиара над Меган Маркл сгущаются тучи

Королевский биограф рассказал, что королевские родственники герцогини Сассекской готовы предпринять решительные меры, чтобы успокоить бывшую актрису.

«Букингемский дворец в ужасе»: из-за самостоятельного пиара над Меган Маркл сгущаются тучи
Фото: instagram.com/mrsmeghanmarkle/

Меган Маркл проиграет любую битву с Букингемским дворцом, о которой ее предупреждали уже давно – старшие королевские члены семьи будут решительно пресекать ее самостоятельность в области самопиара, стремящуюся игнорировать проверенные временем королевские правила. В этом уверен королевский биограф Анжела Левин.
С тех пор, как бывшая актриса американского происхождения вошла в семью, Меган Маркл не раз обвиняли в том, что она сама руководит своей рекламной компанией и не подчиняется при этом Дворцу.

«Меган прекрасна, умна и амбициозна, и, похоже, намерена доказать это миру, даже рискуя разозлить королевскую семью. Однако, с таким поведение над ее головой могут сгуститься грозовые тучи», — отмечает Анжела Левин.

Биограф рассказала, что Букингемский дворец, обеспокоенный решимостью Меган действовать по-своему, уже предпринял решительные действия, чтобы контролировать деятельность Дворца. Вообще же, члены королевской семьи буквально выдохнут, если Маркл уделит немного времени уходу за ребенком Арчи.
Однако, как отмечает Левин, обеспокоенность Букингемского дворца вызывает еще и тот факт, что Меган явно игнорирует такие давно установленные королевские ценности, как осторожность и осмотрительность, пишет Еxpress.co.

«12 месяцев, с тех пор как она вышла замуж, были далеко не однозначными. Она не смогла предотвратить постоянные семейные разногласия, становившиеся главными новостями. К тому же со службы ушли ряд сотрудников, включая ее советника по прессе. Похоже, она часто управляла своей собственной рекламной кампанией, фактически игнорируя придворных», — отмечает эксперт.

Неспокойно было в королевстве и перед свадьбой принца Гарри и актрисы. Анжела Левин рассказала, что Букингемский дворец пришел в ужас от постоянно публиковавшихся новостей об отце Маркл. Ведь ключевая часть жизни королевской семьи как раз и заключается в том, чтобы ничего не говорить о подобных вещах, соблюдая золотое правило: «Если сомневаешься, никогда не говори».

Напомним, став родителями, Меган Маркл и принц Гарри уже рассказали о том, как назвали своего первенца. А теперь периодически делятся с общественностью трогательными снимками маленького Арчи. При этом стало известно, что ни Меган, ни Гарри еще долго не будут являться полными опекунами своего ребенка.

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