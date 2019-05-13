Объявившая о разводе Водонаева впервые за восемь месяцев опубликовала в соцсетях свое фото

Известная модель и телеведущая Алена Водонаева в Instagram впервые за восемь месяцев опубликовала снимок, на котором она сидит на стуле. В последнее время она радовала своих поклонников только видеозаписями. Звезда призналась, что снимки, судя по охватам и статистке ее подписчики смотрят мало.

«Поэтому последние месяцы были видео. И по количеству просмотров я понимала, что вы со мной. Просмотров-то много. На некоторых видео больше миллиона. То ли вы у меня такие ленивые жадины и вам сложно нажать на экран два раза, то ли реально видео лучше заходят», – заявила она.

Отметим, что совсем недавно звезда объявила, что разводится со своим мужем популярным диджеем Алексеем Косинусом. Пара познакомилась в 2017 году и была счастлива на протяжении полутора лет. Однако с осени прошлого года Водонаева вдруг перестала публиковать в соцсетях снимки любимого мужчины. Уже тогда многие поклонники стали думать, что в звездной семье произошел разлад.

Интересно, что Водонаева ранее часто выражала восхищение своим супругом и говорила, что абсолютно счастлива с ним в браке. Кстати, пара в свое время не стала устраивать пышных торжеств, а отправилась отдыхать в Лас-Вегас.