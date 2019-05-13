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А что видите вы?: цвет кроссовок разделил пользователей интернета на два лагеря

Некоторые объяснили казус особенностями работы головного мозга.

А что видите вы?: цвет кроссовок разделил пользователей интернета на два лагеря
фото: социальные сети

Казалось бы, обычный кроссовок, но он стал предметом долгих споров пользователей интернета. Причина дискуссии – цвет обуви. Часть аудитории считает, что на снимке изображен кроссовок розового цвета с белыми линями, другие уверены – цвет спортивной обуви серый с мятными линиями.

Некоторые комментаторы поставили вопрос на научную основу, утверждая, что цвета, которые видят люди, в первую очередь говорят о том, какое полушарие головного мозга человека развито больше. Бело-розовые цвета на спорном снимке видят те, у кого доминирует правое полушарие, и, соответственно, люди, у которых преобладает работа левого полушария, склонны видеть мятно-серые цвета.

Как отмечает Rambler, у людей с доминирующим правым полушарием в первую очередь характеризуются богатой фантазией, ярко выраженной эмоциональностью и хорошо развитым абстрактным мышлением. Те, у кого более развито левое полушарие, строги, рациональны, склонны к аналитическому мышлению и всегда стремятся упорядочить информацию.

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пользователи Сетиработа головного мозгацвет кроссовок
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А что видите вы?: цвет кроссовок разделил пользователей интернета на два лагеря
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