«Возвращайтесь с победой!»: Российская делегация прошлась по оранжевой дорожке на официальном открытии «Евровидения-2019»

Несколько часов назад состоялось официальное открытие ежегодного музыкального конкурса «Евровидение-2019», гостеприимным хозяином которого в этом году стал Израиль. По оранжевой дорожке прошлись делегации из 41 страны – именно столько исполнителей поборется в этом году за звание лучшего певца и определят страну-хозяйку «Евровидения-2020».

Первыми снимками с шумного, красочного торжества поделился на своей странице в социальной сети Instagram российский участник конкурса Сергей Лазарев. На нескольких снимках артист вместе с частью команды России стоят с флагом страны.

За несколько часов пост звезды в Сети набрал несколько десятков тысяч «лайков» и сотни комментариев. Все они – слова поддержки и пожелания безоговорочной победы. Удачного выступления Сергею Лазареву пожелали даже поклонники из Польши, несмотря на то, что представитель и этой европейской страны тоже отправился на музыкальный фестиваль. Теплые пожелания высказывают и украинские фанаты нашего певца.

«Возвращайтесь с победой! Верим в Вас!», «Красавчик наш! Россия за тебя всем сердцем!» — пишут в Сети.

Напомним, несколько дней назад Сергей Лазарев признался, что его композиция, которую он везет на конкурс – неформатная, поэтому неясно, как воспримет ее публика. Сам для себя артист определил главного соперника – это, он сам образца 2016 года, когда Сергей впервые попал на «Евровидение».