Меган Маркл и принц Гарри не имеют полной опеки над своим сыном

Впрочем, нет этого права, согласно закону, и у Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Британское законодательство – весьма любопытная штука. Его тонкости и нюансы известны далеко не всем. Потому рассказы королевских экспертов и историков звучат порой, как сенсация. Накануне неожиданно для многих выяснилось, что оказывается, Меган Маркл и принц Гарри юридически не имеют полной опеки над своим собственным ребенком. Впрочем, это касается и детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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Соглашение, которому следует королева, означает, что за заботу и присмотр за всеми детьми королевской семьи отвечает сама Елизавета II. И так будет продолжаться до того момента, как правнуки королевы не станут совершеннолетними. Документ, известный как «Великое мнение о прерогативе в отношении королевской семьи», был принят еще в 1717 Георгом I. В соглашении, в частности, прописывается, что король контролирует образование, воспитание и браки внуков.

«Он сделал это, потому что у него были очень плохие отношения со своим сыном, будущим королем Георгом II, поэтому они приняли этот закон, который означал, что король был опекуном своих внуков», — приводит слова эксперта Марлен Кениг издание Еxpress.co.

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Кстати, Букингемский дворец отказался комментировать эту новость. Между тем, специалисты по истории королевской семьи Британии уже предполагают, что теоретически, в будущем, на трон взойдет принц Чарльз, опеку унаследует уже он. Марлен Кениг отмечает, что закон прописывает даже согласование с монархом заграничных поездок для несовершеннолетних членов королевской семьи. И это правило строго выполняется. Например, когда Гарри был младенцем, Чарльз спрашивал разрешения королевы на его поездку с Дианой и детьми на самолете в Шотландию.

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Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая, спустя два дня молодые родители показали своего наследника публике и рассказали, что назвал малыша Арчи.