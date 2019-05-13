СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

По информации журналистов, прославленная спортсменка стала мамой в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Слухи о детях известной российской спортсменки Алина Кабаевой, которая ведет крайне закрытый для общественности и прессы образ жизни, упорно ходят уже не первый год. Однако, сама бывшая гимнастка не подтверждала эту информацию. А шесть лет назад в беседе с журналистом специализированного спортивного издания подчеркнула, что у нее никогда не было детей.

И вот, накануне поднялась новая волна слухов на эту тему. Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

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В весе, росте, именах, конечно, ничего пока неизвестно. Однако, как утверждают источники, на свет появились два мальчика. Бывшая спортсмена находилась в вип-палате на четвертом этаже центра, ради этого других рожениц перевели в другие отделения медицинского учреждения. Роды принимали лучшие специалисты центра. Около палаты дежурила многочисленная охрана, которая не пропускала в помещение никого из посторонних. А еду молодой маме, которой, к слову, 12 мая исполнилось 36 лет, привозили, якобы, из элитных ресторанов.

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Подтверждать радостное событие в окружении олимпийской чемпионки не спешат. Одна из помощниц Алины заявила, что слухи комментировать она отказывается.