Сергей Шнуров спровоцировал слухи о своей свадьбе

Весьма вероятно, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился. Во всяком случае, именно к такому выводу пришли поклонники артиста, которые увидели очередную публикацию звезды в социальной сети Instagram.

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На снимке Сергей предстал перед зрителями в черном костюме и белоснежной рубашке, что абсолютно не типично для музыканта. И главное – кадр сделан на фоне цветочной арки, которая установлена на берегу Финского залива. Именно такие, как правило, здесь устанавливают для проведения свадебных торжеств и церемоний. И для этих мест это не редкость.

Примечательно, что сам Сергей Шнуров никак не прокомментировал свой очередной пост. А вот фанаты выдвигали по поводу увиденного самые разные версии. Некоторые предположили, что артист участвует в церемонии в качестве ведущего, за что мог получить очень неплохи деньги. Часть поклонников уверена, что артист гость на празднике у друзей.

Но самая популярная состоит в том, что женился сам музыкант. Ведь, как известно, Сергей официально в четвертый раз зарегистрировал свои отношения со своей избраннице 28-летней Ольге Абрамовой еще осенью прошлого года. Но тогда пышных торжеств не было. Возможно, предполагают в Сети, молодожены отпраздновали это событие теперь. «Женился?», «Опять на те же грабли?», «Жених!», «Красавец!» — пишут артист в комментариях.