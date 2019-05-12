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Мошенники пытаются разбогатеть на имени мамы Децла

Ирина Толмацкая была удивлена, когда узнала, что от ее имени кто-то продает футболки и значки.

Мошенники пытаются разбогатеть на имени мамы Децла
Децл с мамой. фото: instagram.com/irinatolmatskaya

3 февраля этого года Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, неожиданно скончался. Ему стало плохо во время вечеринке в одном из клубов в Ижевске. Врачи скорой помощи пытались спасти жизнь артисту, который потерял сознание, но им, к сожалению, этого сделать не удалось. Позже отец рэпера Александр Толмацкий сообщил, что причиной смерти его сына стала острая сердечная недостаточность.

Поклонники не могли поверить в случившееся. В Сети даже появились разные версии гибели Децла, но родители артиста их опровергли. Тяжелее всех переживает смерть Кирилла его мама Ирина. Она каждую неделю публикует новые фото с ним, которые находит в семейном архиве. А на днях до нее дошла информация, что кто-то от ее имени продает футболки, значки и другие вещи. Женщина поспешила внести ясность, что она к этому не имеет никакого отношения.

«Внимание! Хочу дать опровержение. До меня дошла информация, что от моего лица торгуют майками, значками. Прошу в этом не участвовать, поскольку это не только не имеет ко мне никакого отношения, но и противозаконно. Если после вступления в авторские права, будут осуществляться официально какие-то проекты, я сообщу вам об этом», — написала мама рэпера.

Напомним, что Кирилл Толмацкий был похоронен на Пятницком кладбище, где также покоится его бабушка по маминой линии. Проститься с ним пришли близкие и коллеги. Отца артиста удивил тот факт, что он не увидел на похоронах Родиона Газманова, который близко общался с рэпером и часто с ним гастролировал. Добавим также, что у Толмацкого остался сын Анатолий. Родители артиста почти не видятся с 13-летним внуком и сильно переживает из-за этого. Возможно, что возлюбленная покойного Децла Юлия позже позволит ребенку свободно общаться с родственниками.

 

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Мошенники пытаются разбогатеть на имени мамы Децла
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