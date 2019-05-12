Звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова впервые показала своего сына

Софья Каштанова обрела популярность после съемок в сериалах «Психологини» и «Полицейский с Рублевки». О личной жизни она предпочитает не рассказывать, но в феврале этого года девушка впервые стала мамой. Эту радостную новость ей удавалось скрывать на протяжении двух месяцев. Утаить эту информацию оказалось легко, так как рожать знаменитость уехала к своей маме в Мексику. Там она и находится до сих пор.

Поклонники были поражены, когда увидели Софью в купальнике. Она выглядит так, будто и не рожала. Актриса наслаждается материнством и проводит дни в окружении близких. Недавно она проговорилась, что у нее подрастает сын, но его имя звезда продолжает скрывать. По словам девушки, в ближайшее время она вернется в Россию. В День Матери, который во многих странах отмечают 12 мая, Каштанова поделилась снимком с мамой и бабушкой.

Позже артистка также впервые опубликовала фото, на котором запечатлена с подросшим сыном. В кадре она стоит у побережья и держит на руках ребенка. Разглядеть лицо мальчика Софья не дала.

«Не знаю как так получилось в моем календаре, но в Америке и в Мексике сегодня опять празднуют День Матери! И ещё один повод признаться в бесконечной любви моей мамочке, хотя я это делаю по 150 раз в день и моей бабулечке, нашей самой главной Матери, а теперь ещё и прабабушки! Будте здоровы и счастливы, я буду делать все от меня зависящее, чтобы вас радовать», — написала она.

Некоторые поклонники даже не догадывались, что их любимая актриса стала мамой. Они восхитились ее красотой и пожелали ее ребенку расти здоровым и счастливым. Пока Каштанова не назвала точную дату возращения домой, но по всей видимости, это произойдет уже совсем скоро.