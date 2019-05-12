Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону пострадала от рук неизвестного мужчины

Мулатка Либерж Кпадону пришла на проект «Дом-2» в 2011 году. Она сразу полюбилась зрителям за яркую внешность и свои вокальные данные. Правда с другими участниками телестройки ей было сложно найти общий язык. Часто ее ссоры с девушками перерастали в драки. Затем смуглянка покинула проект и вернулась туда через год. На этот раз ей удалось построить отношения и даже выйти замуж за Евгения Руднева, но их союз оказался непрочным.

Сейчас Либердж вновь ушла в тень. Она больше не ведет «Дом-2», как это было пару лет назад, но зато принимает активное участие в различных телешоу, дает интервью, записывает песни. На днях девушка неожиданно призналась, что все праздничные дни провела в больнице. Она рассказала страшную историю, которая произошла с ней неделю назад. Кпадону вечером пошла в магазин за продуктами. На улице на нее напал неизвестный мужчина в алкогольном опьянении, который попытался отнять у нее пакеты с продуктами.

По словам звезды телестройки, ее спасла бездомная собака, которую она часто подкармливала. Пес спугнул ее обидчика. «Схватил за мой любимый рюкзачок и швырнул на землю. Дальше начал отнимать покет с продуктами, хватать, таскать и всё я думаю закончилось бы ещё хуже, если бы не этот пёсик», — поделилась девушка.

Она призвала своих подписчиц быть аккуратными и не ходить в одиночестве по темным улицам. Либердж опубликовала фото, на котором видны синяки и ссадины на ее теле. Поклонники сначала приняли бедро девушки за округлившийся живот, но выяснилось, что она не беременна, а просто взяла неудачный ракурс. Пользователи пожелали знаменитости скорейшего выздоровления, а также посоветовали забрать собаку к себе домой. В беседе с фанатами Кпадону призналась, что писать заявление в полицию не стала.