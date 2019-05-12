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«Женя, возвращайся к Этери!»: поклонники просят Медведеву сменить нынешнего тренера

Фигуристка пока не комментирует призывы фанатов.

«Женя, возвращайся к Этери!»: поклонники просят Медведеву сменить нынешнего тренера
Евгения Медведева. Фото: globallookpress.com

Евгения Медведева сейчас находится в Канаде, где участвует в показательных выступлениях. 19-летняя фигуристка делится с подписчиками фрагментами своих прокатов в Instagram. Так, спортсменка разместила в своем профиле фото с шоу, где каталась с номером на песню «Beautiful Mess» болгарского певца Кристиана Костова.

Девушка предстала в элегантной черной комбинации и мужской белой рубашке. Этот номер входит в показательную программу сезона 2018-2019, который Женя ставила сама. Снимок фигуристка оставила без комментариев.

Подписчики отреагировали на публикацию спортсменки. Их реакция была неожиданной. Фанаты попросила фигуристку сменить тренера.

«Женя, возвращайся к Этери!», – написали поклонники Медведевой.

Другие подписчики выразили восхищение выступлением спортсменки, отметив ее пластичность и гибкость.

«Воплощение грации»; «Самая прекрасная»; «Вы здесь, как птицы»; «Атмосферное фото», – прокомментировали фолловеры.

Ранее Евгения Медведева рассказала о своих страхах. Так, спортсменка призналась, что боится бабочек. По словам фигуристки, когда она видит это насекомое, у нее начинается истерика.

«Все боятся пауков, а я вот боюсь бабочек», – делилась Медведева в интервью.

Напомним, в мае 2018 года стало известно, что Медведева перестала сотрудничать с российским тренером Этери Тутберидзе, благодаря которой завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее новым тренером стал канадец Брайан Орсер, при этом спортсменка продолжила выступать за Россию.

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Брайан ОрсерЕвгения Медведевасменить тренераЭтери Тутберидзе
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«Женя, возвращайся к Этери!»: поклонники просят Медведеву сменить нынешнего тренера
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