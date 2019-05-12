«Женя, возвращайся к Этери!»: поклонники просят Медведеву сменить нынешнего тренера

Евгения Медведева сейчас находится в Канаде, где участвует в показательных выступлениях. 19-летняя фигуристка делится с подписчиками фрагментами своих прокатов в Instagram. Так, спортсменка разместила в своем профиле фото с шоу, где каталась с номером на песню «Beautiful Mess» болгарского певца Кристиана Костова.
Девушка предстала в элегантной черной комбинации и мужской белой рубашке. Этот номер входит в показательную программу сезона 2018-2019, который Женя ставила сама. Снимок фигуристка оставила без комментариев.
Подписчики отреагировали на публикацию спортсменки. Их реакция была неожиданной. Фанаты попросила фигуристку сменить тренера.
«Женя, возвращайся к Этери!», – написали поклонники Медведевой.
Другие подписчики выразили восхищение выступлением спортсменки, отметив ее пластичность и гибкость.
«Воплощение грации»; «Самая прекрасная»; «Вы здесь, как птицы»; «Атмосферное фото», – прокомментировали фолловеры.
Ранее Евгения Медведева рассказала о своих страхах. Так, спортсменка призналась, что боится бабочек. По словам фигуристки, когда она видит это насекомое, у нее начинается истерика.
«Все боятся пауков, а я вот боюсь бабочек», – делилась Медведева в интервью.
Напомним, в мае 2018 года стало известно, что Медведева перестала сотрудничать с российским тренером Этери Тутберидзе, благодаря которой завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее новым тренером стал канадец Брайан Орсер, при этом спортсменка продолжила выступать за Россию.