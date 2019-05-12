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«Где же кудряшки?»: звезда «Дома-2» Май Абрикосов «состарился» из-за новой стрижки

Бывший участник телестройки ведет достаточно закрытый образ жизни. На днях он впервые за долгое время поделился новыми фото. Поклонники были поражены тому, как теперь выглядит их кумир.

«Где же кудряшки?»: звезда «Дома-2» Май Абрикосов «состарился» из-за новой стрижки
Май Абрикосов. фото: кадр из шоу "Дом-2"

Благодаря проекту «Дом-2» прославились Ольга Бузова, Алена Водонаева, Рустам Солнцев, Дарья Пынзарь и еще десятки других теперь уже бывших участников телестройки. Реалити-шоу позволяет не только обрести любовь, но и раскрыть свои таланты и возможности. Однако некоторых это шоу наоборот заставило закрыться и пересмотреть кардинально свои взгляды на жизнь. Так произошло с Маем Абрикосовым, который в рамках проекта пытался строить отношения с Ольгой Солнце.

Сейчас 37 летний мужчина сторониться светской жизни. Его крайне редко можно увидеть на вечеринках или праздничных мероприятиях. С прессой Май общается неохотно. В соцсети он периодически критикует «Дом-2». По его словам, в нынешнем виде шоу скатилось до лживых интриг, подставных скандалов и это стало неинтересно публике. Мужчина пишет стихи, тексты для рекламы и трудится над сценариями.

Май живет за городом и размещает снимки природы или икон в соцсети. Лишь изредка он делится собственными фото. На днях Абрикосов впервые за долгое время опубликовал снимки, на которых он сам позирует на фоне красочных пейзажей. От объемной шевелюры не осталось и следа. Бывший участник телестройки коротко побрился и отрастил небольшую бородку. Поклонникам такие перемены не понравились. Они решили, что их кумир состарился.

«Май, неужели это вы? Изменились так», «О боже, Май?», «Мда, ну и видок», «Как время меняет людей… Помню его в „Доме-2“ — совсем другой человек… Щас не могу сказать, что симпатичен… Плохо выглядит для своих лет», «Где же кудряшки, Май?», — высказались пользователи. На замечания и критику Абрикосов реагировать не стал. По всей видимости, ему совершенно безразлично то, что о нем думают посторонние люди. Он уже давно стал далек от интриг и скандалов.

фото: instagram.com/tertishnyi_official/

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«Где же кудряшки?»: звезда «Дома-2» Май Абрикосов «состарился» из-за новой стрижки
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