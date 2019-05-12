Павел Табаков показал любимый типаж женщины

23-летний Павел Табаков – сын актрисы Марины Зудиной и покойного актера Олега Табакова – как-то признавался, что у него не складываются отношения с женщинами, так как они его жестоко обманывают. При этом у актера периодически случаются романтические отношения, которые он не скрывает от публики.

Так, Павел Табаков появлялся в компании актрисы Театра нации Марии Фоминой. Несколько месяцев встречался с Елизаветой Костюковой, с которой учился в одной школе. Молодому актеру приписывали любовную связь с племянницей Михаила Турецкого Валерией.

Павел Табаков, наконец, показал подписчикам, какой же типаж женщины ему нравится. Фото 46-летней британской актрисы Клэр Форлани он разместил в Stories, обведя лицо звезды сердечком.

Напомним, в одном из интервью актер признавался, что мечтает о двух сыновьях. При этом он хотел бы жить в доме на побережье. Павел Табаков считает, что идеальная жена – это та, которая сможет совмещать работу и семью, а дома проявлять женственность и нежность.