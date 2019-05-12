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Гном Гномыч не будет ходить в школу

Сын Рудковской будет учиться дома с репетиторами.

Гном Гномыч не будет ходить в школу
Александр Плющенко. Фото: globallookpress.com

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын Саша Плющенко не будет ходить в школу. Продюсер написала об этом в комментарии в профиле Гном Гномыча. По словам Яны Рудковской, 6-летний Саша будет изучать школьную программу дома, а помогать ему в этом нелегком деле будут репетиторы. Так звезда ответила на вопрос подписчиков о том, как Гном Гномыч будет в дальнейшем совмещать учебу и тренировки на катке.

«Индивидуальное обучение по школьной программе с репетиторами. В школу ходить – только сдавать экзамены», – написала Яна в Instagram.

Гном Гномыч не будет ходить в школу
Фото: скриншот instagram.com/gnomgnomych/

Сын Яны Рудковской от фигуриста Евгения Плющенко пошел по стопам отца и уже выступает в ледовых шоу. По словам продюсера, к своим 6-ти годам Саша заработал более 10 млн рублей.

Также сам Гном Гномыч сегодня заявил, что собирается во всем походить на своего звездного отца, поэтому набьет себе татуировку в виде скорпиона.

Напомним, Яну Рудковскую часто критикуют за чересчур строгое, по мнению поклонников звезды, воспитание. Подписчики считают, что Яна заставляет ребенка тренироваться, из-за чего у ребенка не остается времени на обычные детские забавы.

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Александр ПлющенкоГном ГномычЕвгений ПлющенкоСаша Плющенко не будет ходить в школуЯна Рудковская
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Гном Гномыч не будет ходить в школу
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