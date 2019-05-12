НОВОСТИ

Нетрезвого Александра Емельяненко задержали в Москве

Боец смешанного стиля пил алкоголь возле дома.

Нетрезвого Александра Емельяненко задержали в Москве
Александр Емельяненко. Фото: globallookpress.com

Александр Емельяненко снова стал героем полицейской сводки. Известного бойца ММА задержали за распитие алкогольных напитков на одной из московских улиц. Полицейские доставили спортсмена в участок. Теперь на бойца заведено административное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

«На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко», – цитирует собеседника издание.

Это не первое нарушение спортсмена в этом году. В марте Александра Емельяненко лишили водительских прав на 1,5 года, так как он сел за руль подвыпившим и угодил в ДТП.

Напомним, известный российский боец Александр Емельяненко периодически попадает в неприятные истории. В апреле спортсмен рассказал, что получил травму, упав с велосипеда. Емельяненко пояснил, что участвовал в двухчасовой тренировке на двухколесном транспорте. Из-за травм боец не смог принять участие в турнире в Самаре, который должен был состояться в первой половине мая. Организаторы называли его главным участником состязания.

За свою профессиональную карьеру 37-летний спортсмен провел 36 боев и одержал 28 побед, 20 из которых – нокауты.

Вам может быть интересно:

Спортсмены не железные: Александр Емельяненко получил серьезные травмы после падения с велосипеда «Ну, получается немножко похулиганить»: Александр Емельяненко оправдался за ДТП с дебошем «По его поводу задавайте вопросы Борису Моисееву»: Александр Емельяненко ответил на критику Сергея Харитонова

Тэги:

административное правонарушениеАлександр ЕмельяненкоАлександр Емельяненко алкогольное опьянение
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нетрезвого Александра Емельяненко задержали в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: