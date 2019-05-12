Нетрезвого Александра Емельяненко задержали в Москве

Александр Емельяненко снова стал героем полицейской сводки. Известного бойца ММА задержали за распитие алкогольных напитков на одной из московских улиц. Полицейские доставили спортсмена в участок. Теперь на бойца заведено административное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

«На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко», – цитирует собеседника издание.

Это не первое нарушение спортсмена в этом году. В марте Александра Емельяненко лишили водительских прав на 1,5 года, так как он сел за руль подвыпившим и угодил в ДТП.

Напомним, известный российский боец Александр Емельяненко периодически попадает в неприятные истории. В апреле спортсмен рассказал, что получил травму, упав с велосипеда. Емельяненко пояснил, что участвовал в двухчасовой тренировке на двухколесном транспорте. Из-за травм боец не смог принять участие в турнире в Самаре, который должен был состояться в первой половине мая. Организаторы называли его главным участником состязания.

За свою профессиональную карьеру 37-летний спортсмен провел 36 боев и одержал 28 побед, 20 из которых – нокауты.