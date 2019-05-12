«Картошка и сосиски»: Максим Галкин показал, как борется с «пузом»

Максим Галкин продолжает будоражить подписчиков подробностями своей загородной жизни. Шоумен показал, что не пользуется услугами садовника, продемонстрировав как самостоятельно, с помощью пилы, избавляется от сухих веток кустарников. Галкин пошутил, что у него есть «пузо как у спившегося Тора», позабавив поклонников ироничным комментарием.

Позже телеведущий подстегнул интерес фолловеров, показав свой ужин.

«Вот, сейчас буду бороться со своим пузом», – сказал Галкин.

В подтверждении своих слов юморист снял еду на видео. В кадре картофельное пюре и две сосиски.

Напомним, ранее из-за того, что супруги провели праздники порознь – поклонники предположили, что в отношениях артистов не все гладко. Максим Галкин опроверг догадки фанатов, впервые за долго время показав Аллу Пугачеву в блоге. Таким образом, юморист обозначил, что в браке с Примадонной царит любовь и гармония.