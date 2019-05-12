Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения на 15 килограммов после родов

Кейт Хадсон (Kate Hudson) довелось пережить несколько неудачных браков. Почти каждому из своих мужчин она подарила ребенка. От первого мужа Криса Робинсона у нее есть сын Райдер, а от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами — сын Бингем. Последние три года актриса строит отношения с основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавой. В ЗАГС влюбленные идти пока не торопятся, но уже воспитывают общую дочь Рани Роуз.

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40-летняя Кейт стала мамой в третий раз в октябре прошлого года. За время беременности девушка набрала лишний вес, поэтому после родов она начала усердно работать над своим телом. Звезда делилась снимками из спортзала, на которых не стеснялась демонстрировать неидеальный пресс и появившиеся бока. Так как после Нового года ей нужно было приступать к съемкам в новом фильме, Хадсон пришлось приложить много усилий, чтобы избавиться от набранных килограммов.

Старания артистки быстро оправдались. На днях она опубликовала новое фото, на котором запечатлена в хуги с капюшоном. Лицо актриса спрятала, но зато продемонстрировала почти идеальный пресс. В беседе с подписчиками Кейт призналась, что похудела на 15 килограммов после рождения третьего ребенка. По словам девушки, она предпочла совмещать разумное количество физических нагрузок и диеты.

«Я очень довольна тем, что достигла цели не доводя себя до полного изнеможения в спортзале и не моря себя голодом!» — заверила Хадсон.

Она отметила, что во многом ей помогла привести тело в форму йога. Также актриса отдала предпочтение системе питания Weight Watchers, разработанной еще в начале 60-х. Если придерживаться этой методике, то всем продуктам нужно присваивать определенное количество баллов, в зависимости от их питательной ценности. Постепенно нужно снижать количество «съеденных» баллов по определенному графику. Плюс такого питания в том, что не нужно полностью отказываться от каких-либо продуктов. По словам Хадсон, она иногда баловала себя маленьким кусочком пирога, сэкономив баллы за счет других блюд.