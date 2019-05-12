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Помощница Петросяна вернулась на родину в Тулу

Татьяна Брухунова снова гуляет в одиночестве.

Помощница Петросяна вернулась на родину в Тулу
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая помощница Евгения Петросяна путешествует все майские праздники. Татьяна Брухунова побывала в Сочи, где гуляла по набережной и осматривала достопримечательности. Теперь 30-летняя помощница юмориста уехала на родину в Тулу. Девушка ходит на выставки и показывает в Instagram любимые места.

Поклонники помощницы Петросяна в очередной раз заметили, что девушка снова проводит время в одиночестве. После отпуска в Сочи, который, как предполагают подписчики, Брухунова провела в компании Евгения Петросяна, девушка пребывает в уединении. Так, Татьяна Брухунова делилась с подписчиками снимком из ресторана, где пообедала в одиночку. Девушка даже сфотографировала бокал вина, намекнув фолловерам, что ее никто не сопровождает.

Ранее Татьяна Брухунова неоднократно говорила, что любит носить стильные вещи, отдавая предпочтение известным брендам. Девушка показывала подписчикам сумку бренда Marc Jacobs, стоимостью порядка 25 тысяч рублей.

Напомним, 30-летней Татьяне Брухуновой приписывают романтическую связь с Евгением Петросяном. В окружении юмориста считают, что брак Петросяна и актрисы Елены Степаненко распался, когда актриса заподозрила его в измене. Супруги оформили развод, однако судебные разбирательства между знаменитостями продолжаются. Звезды до сих пор делят имущество, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

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Помощница Петросяна вернулась на родину в Тулу
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