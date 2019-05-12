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В Венеции на Ксению Собчак напала «туристическая лихорадка»

Известная телеведущая не смогла отказаться в Италии от шопинга.

В Венеции на Ксению Собчак напала «туристическая лихорадка»
На Ксению Собчак напала «туристическая лихорадка» Фото: GLOBALLOOKPRESS

Сейчас Ксения Собчак находится в Италии вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым. Накануне они вместе посетили известный форум мирового искусства – Венецианскую биеннале.

Важной часть путешествия по Венеции для Ксении Собчак стал шопинг. Телеведущая призналась, что не смогла устоять перед «туристической лихорадкой».

«Каждой покупке — своё место и время. Поддавшись в Венеции туристической лихорадке…Злословят, что в России коллекции хуже… Байеры плохие… Все плохо. Проверила. Врут. Но туристическую миссию выполнила — зацепили (и я их зацепила) шармы с муранским стеклом (где же, если не в Венеции покупать муранское стекло), но носить планирую их на цепочке, смотрится просто феерично!» — похвасталась покупкой Ксения Собчак.

Напомним, главная новость, которая сейчас связана с известной телеведущей, — ее разрыв с мужем Максимом Виторганом. Причиной расставания стал роман Ксении Собчак с режиссером. Однако и Виторган сам времени не теряет. Накануне певица Глюкоза опубликовала в своем блоге фото, где актер прижимается к ее груди.

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В Венеции на Ксению Собчак напала «туристическая лихорадка»
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