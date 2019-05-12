Весь в отца: шестилетний сын Яны Рудковской заявил, что сделает татуировку

Гном Гномыч очень хочет быть во всем похож на Евгения Плющенко, поэтому в будущем намерен набить на руке скорпиона.

Продюсер Яна Рудковская не только заботиться о молодых артистах, которым помогает стать знаменитыми, но и о своих детях. Ее старшие наследники от предыдущих отношений 16-летний Коля и 17-летний Андрей не любят фотографироваться, поэтому снимки с ними звезда публикует редко. А вот ее младший сын Александр Плющенко, которого родные зовут ласково — Гном Гномыч, является настоящей гордостью Яны и регулярно становится главным героем ее публикаций в соцсети.

больше по теме Яна Рудковская впервые за год показала всех троих сыновей в честь Дня матери Продюсер поделилась с подписчиками, чем занимаются старшие сыновья.

Шестилетний мальчик уже давно знаменит в мире моды. Он не раз ходил по подиумам и снимался для глянца. Последние два года наследник Яны также делает большие успехи в фигурном катании. Он тренируется под контролем отца и уже успел завоевать несколько медалей. Саша ранее решил повторить знаменитое выступление Плющенко под песни Майкла Джексона, однако после скандала вокруг слухов об интимной близости короля поп-музыки с подростками Гном Гномычу пришлось изменить свою программу.

Рудковская видит сходство сына с Плющенко даже в том, как они катаются на льду. Как оказалось, сам мальчик мечтает даже сделать тату как у своего папы. На днях продюсер поделилась видео, на котором запечатлен Гном Гномыч в тот момент, когда ему на руке рисуют хной тату в виде скорпиона. За кадром Яна расспрашивает своего сына о том, что он делает и почему.

«Сделал маме серьёзное заявление — в 18 лет сделаю себе настоящую татуировку как у папы», — говорится в подписи к посту.

Похоже, что Рудковскую удивило признание ее ребенка, но возражать ему она не стала. Как известно, у Плющенко на правой руке набита надпись «Яна» на китайском языке и скорпион, а на левой — изображен крест с крыльями ангела и текст «Дорогу осилит идущий». Пользователи Сети осудили Рудковскую. Они считают, что она хвастается не тем, чем следовало бы. Другие считают, что Гном Гномыч еще слишком маленький и возможно в будущем передуем делать тату.