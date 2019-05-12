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«Знает уже больше половины букв»: Безруков рассказал о талантах двухлетней дочери

Мария растет очень разносторонним ребенком.

«Знает уже больше половины букв»: Безруков рассказал о талантах двухлетней дочери
Сергей Безруков/globallookpress.com

Известный актер Сергей Безруков в Instagram рассказал о своей двухлетней дочери Марии, которая родилась от брака с режиссером Анной Матисон. По признанию звезды, девочка, которой всего два года, любит читать. «Знает уже больше половины букв. Очень к этому стремится. Попросила сфотографировать её с букварём как Буратино. Какие детские книги посоветуете? Что сейчас из детской литературы очень популярно? Каких современных детских авторов посоветуете?» — спросил Безруков своих подписчиков.

Также актер рассказал, что ребенок, конечно, еще не умеет читать, но слушать как это делают ради нее родители девочка готова бесконечно. Сам он считает, что его заслуги в этом нет. Книжки Маша любила с раннего возраста. Ее всегда завораживали слова и картинки.

«Всё, что мы с Аней читали сами в своём детстве, конечно же, многократно перечитано! Именно поэтому и спрашиваем, кого любите из современных! Кстати, можете предлагать и на постарше — Маша любит слушать истории не только на свой возраст», — заметил актер.

Отметим, что дочь Мария не единственный ребенок в семье Безрукова и Матисон. В ноябре прошлого года у звездной пары на свет появился сын Степан. Сейчас актер, когда гуляет с ребенком порой выкладывает снимки в соцсетях.

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Анна МатисонМария БезруковаСергей Безруков
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«Знает уже больше половины букв»: Безруков рассказал о талантах двухлетней дочери
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