«Руки дрожали»: Иосиф Пригожин первый раз за 30 лет сыграл на барабанах

Российский продюсер Иосиф Пригожин решил вспомнить молодость. В своем блоге он опубликовал видео, где играет на барабанах. Для него этот момент стал волнительным, так как продюсер «не общался» с инструментов почти 30 лет. В этот момент под музыку пела Валерия.

«Страшно было от неуверенности- давно не садился за барабаны, лет 30, наверно, аж руки дрожали. Может быть, когда-нибудь сыграю на концерте Валерии. Как думаете, стоит попробовать?» — подписал ролик Пригожин.

Почти все поклонники однозначно ответила на вопрос кумира – «да». Они уверены, что Иосифу Пригожину нужно несколько репетиций, и руки снова привыкнут к инструменту.

«Иосиф, однозначно — ДА!!!! И именно эта песня «зазвучит» по-другому, когда Лера споёт, а тут такой аккомпанемент» — комментируют ролик подписчики.

Напомним, недавно Иосиф Пригожин с размахом отметил свой юбилей – ему исполнилось 50 лет. На день рождения супруга Валерия подарила ему песню, слова и музыку которой написала сама.