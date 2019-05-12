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«Стихи Чеховой цитируют, песни Дакоты поют, Архарова беременна»: Гордон назвала «белых лебедей» шоу-бизнеса

По словам юриста и общественника, некоторым звездам пришлось пройти «маленький ад», чтобы обрести счастье.

«Стихи Чеховой цитируют, песни Дакоты поют, Архарова беременна»: Гордон назвала «белых лебедей» шоу-бизнеса
Екатерина Гордон/globallookpress.com

Известный российский юрист и общественник Екатерина Гордон в Instagram поразмышляла на тему того, кто достигает настоящего природного успеха. По ее мнению, это вовсе не девушки из хороших семей с серебряной ложкой во рту и даже не отличники. Успеха, как она считает, добиваются те, кто отстрадал.

Гордон уверена, что некоторых вселенная специально испытывает на прочность. Сначала выжигает из сердца тщеславие и глупости, а затем проверяет. По мнению адвоката, она смотрит на клиенток своей юридической фирмы и понимает, что все они когда-то были гадкими утятами и прошли свой маленький ад. Зато сегодня они стали белыми лебедями.

«Они летят высоко… Стихи Чеховой цитируют, песни Дакоты поют, Архарова счастливо беременна… Принимайте любое испытание — как внимание к вам вселенной! Вас воспитывают, чтобы вы обрели истинную свободу и право на успех», — заявила она.

Отметим, что все звезды, которых упомянула Чехова, в разное время попадали в непростые жизненные ситуации. Выход им как раз помогла найти Екатерина Гордон.

Телеведущая Анфиса Чехова прибегала к помощи юриста, когда нужно было «разобраться» с компанией, производящей шоколадные конфеты. Они незаконно использовали в своей наружной рекламе фотографии звезды. Екатерине Архаровой Гордон помогала развесить с актером Маратом Башаровым, который регулярно избивал девушку. Наконец, Рита Дакота также прибегала к помощи общественницы, когда стало известно об изменах музыканта Влада Соколовского. Сейчас все три вышеупомянутые дамы безумно счастливы и наслаждаются жизнью. Все они смогли самореализоваться после некоторых жизненных проблем.

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Анфиса ЧеховаЕкатерина АрхароваЕкатерина ГордонРита Дакота
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«Стихи Чеховой цитируют, песни Дакоты поют, Архарова беременна»: Гордон назвала «белых лебедей» шоу-бизнеса
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