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«Назло Меган Маркл»: в соцсетях обсуждают свадьбу бывшего супруга герцогини

Голливудский продюсер Тревор Энгельсон женился через неделю после родов экс-жены.

«Назло Меган Маркл»: в соцсетях обсуждают свадьбу бывшего супруга герцогини
Тревор Энгельсон и Меган Маркл. Фото: facebook.com/tengelson/

Пока Меган Маркл занимается уходом за новорожденным сыном (6 мая у экс-актрисы и принца Гарри родился первенец), ее бывший муж налаживает личную жизнь. Голливудский продюсер Тревор Энгельсон 11 мая женился на своей давней возлюбленной Трейси Керленд. Фотографиями с торжества поделилась подруга невесты в соцсетях.

«Моя милая, красивая Трейси вышла замуж! Пусть эта удивительная пара будет счастлива!» – написала девушка в Instagram.

Свадьба прошла в Калифорнии. 31-летняя невеста была в белом кружевном наряде, состоявшем из юбки и топа без рукавов. 42-летний жених выбрал для праздника розовый костюм.

Трейси работает диетологом. Прежде, чем пожениться, пара встречалась 3,5 года. По мнению друзей Энгельсона, Трейси гораздо привлекательнее, чем Меган Маркл. В окружении продюсера считают, что девушка идеально подходит Энгельсону, так как у нее нет карьерных амбиций.

Напомним, Меган Маркл и Тревор Энгельсон поженились в 2011 году, перед этим они встречались более 7 лет. Свадьба молодоженов проходила на ямайском пляже. Брак супругов продлился всего два года, после чего пара приняла решение разойтись. По некоторым данным, причиной расставания стала популярность Меган Маркл. Тревору Энгельсону не нравилось быть в тени своей знаменитой супруги.

В соцсетях считают, что голливудский продюсер женился назло своей бывшей жене. Таким образом, он якобы хотел показать Меган Маркл, что давно живет своей жизнью и забыл о ее существовании. Пользователи заметили, что Тревор Энгельсон активно ведет Facebook, однако в профиле нет ни одной фотографии с нынешней возлюбленной. Зато он до сих пор хранит на своей странице снимок с Меган Маркл, сделанный в Лондоне в 2010 году.

Напомним, свадьба Меган Маркл с принцем Гарри стала самым обсуждаемым событием 2018 года. Согласно правилам британской королевской семьи монаршим особам не рекомендуется заключать брак с разведенными избранниками. Возлюбленную принца Гарри одобрила сама королева Елизавета II. Она не стала препятствовать паре в организации пышного торжества и даже сама присутствовала на торжественной церемонии.

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«Назло Меган Маркл»: в соцсетях обсуждают свадьбу бывшего супруга герцогини
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