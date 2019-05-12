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Ведущий Андрей Норкин во второй раз стал дедушкой

23-летняя Александра Норкина родила мальчика.

Ведущий Андрей Норкин во второй раз стал дедушкой
Андрей Норкин. фото: globallook.com

Андрей Норкин — известный журналист. Одно время он работал на радио, а потом стал ведущим информационных передач на телевидении. Уже не первый год мужчина ведет ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ. Не так давно он пропал с телеэкранов из-за проблем со здоровьем. Мужчина почувствовал себя плохо во время съемок очередной передачи и был госпитализирован. Позже его супруга Юлия сообщила, что телеведущему стало лучше.

А на днях дочка Норкина 23-летняя Александра стала мамой. Последние недели она делилась снимками, на которых у нее виден округлившийся живот. А 4 мая в госклинике подмосковного города Королев девушка родила мальчика. Радостной новостью она поделилась сама в соцсети.

«Ходили мы с ним 40 недель и 5 дней! Родился он 53 см с весом 3550 кг», — написала Саша.

Саша поделилась снимками, на которых запечатлены надписи на асфальте: «Спасибо за сына, Дмитрия Шатова». Так девушку поздравил ее супруг Максим Шатов, за которого она вышла замуж в прошлом году. Подписчики тожепоздравили новоиспеченную маму с прибавлением. Дочь ведущего в свою очередь отметила, что родила сама, а также в будущем планирует завести еще одного малыша. Пока неизвестно, как Норкин поздравил наследницу с тем, что она подарила ему внука.

Напомним, что у ведущего уже есть внучка, которую ему подарил пасынок Александр (он работает телеоператором) пару лет назад. Теперь же у него есть и внук. Дочка звезды теле и радиовещания по образованию является ветеринаром, но до декрета работала редактором в программе отца на НТВ. Скорее всего девушка первое время будет наслаждаться материнством, а уже спустя несколько месяцев вернется к работе.

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Андрей Норкинбеременность и родызвездные семьи
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Ведущий Андрей Норкин во второй раз стал дедушкой
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