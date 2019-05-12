Яна Рудковская впервые за год показала всех троих сыновей в честь дня матери

Продюсер поделилась с подписчиками, чем занимаются старшие сыновья, которые для публики находятся в тени у шестилетнего Саши.

Яна Рудковская активно ведёт Instagram и часто публикует достижения младшего сына Саши. Шестилетний наследник Евгения Плющенко пошёл по стопам отца и демонстрирует успехи на льду по всему миру. Гном Гномыч, как любит называть его мама, уже успел заработать первый миллион.

Помимо Саши, у Яны Рудковской есть ещё два сына: 16-летний Коля и 17-летний Андрей. Николая продюсер родила в браке с миллионером Виктором Батуриным. Андрей является ребёнком Батурина и Юлии Салтовец, на которого оформила опеку Рудковская. После развода звезда «отвоевала» детей у бывшего мужа. Сейчас сыновья могут видеться с Батуриным.

Рудковская решила посвятить пост в Instagram всем троим сыновьям в честь международного дня матери. Последний раз перед камерой все дети собирались летом 2018 года. Вместе с Евгением Плющенко они болели за сборную России во время чемпионата мира по футболу.

В комментариях Яна Рудковская рассказала, что сейчас Коля и Андрей заняты учёбой. Им предстоит сдать экзамены и поступить в вуз. В очередной раз продюсер напомнила подписчикам, что старшие сыновья не любят фотографироваться. Поэтому Рудковская чаще хвастается достижениями Гном Гномыча, чем успехами старших сыновей.