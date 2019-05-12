«Юлия, умоляю, не сжигайте Сережу»: Андрей Разин обратился к жене Доренко

Продюсер считает, что журналист должен быть похоронен в гробу, как православный человек.

Известный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин через Instagram обратился к последней жене журналиста Сергея Доренко Юлии. Отметим, что женщина настаивает на кремации супруга, с чем не согласны его дочери от предыдущего брака. Они считают, что супруга Доренко хочет скрыть следы преступления. Не исключено, что журналиста отравили.

«Юлия, умоляю, не сжигайте Серёжу. Он должен быть похоронен в гробу, как православный человек», — заявил Разин. При этом он добавил, что нельзя лишать детей и всех остальных памяти об этом прекрасном человеке, с которым сам Разин был в прекрасных отношениях. Дети, как считает продюсер, должны помнить, что у них был отец. Решение Юлии Доренко он считает безумным.

Продюсер уверен, что девушка хочет совершить откровенную провокацию и взять на себя очень большой грех. При этом он отметил, что всегда готов оказать помощь молодой супруге Доренко, если она об этом попросит. Разин просит прислушаться к его просьбе.

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Сергей Доренко скончался 9 мая, когда ехал на своем мотоцикле по центру столицы. Он возвращался от своих друзей из Подмосковья. У журналиста неожиданно отказало сердце. Ему было всего 59 лет. На данный момент основная причина смерти – разрыв аорты. Отметим, что 12 мая должна была состояться церемония прощания с журналистом на Троекуровском кладбище, однако ее перенесли. Полиция не отдает тело последней жене Доренко.

Ранее Разин рассказывал, что когда на Доренко начались гонения, то он встал на его защиту. Он, в частности, прописал журналиста в своей квартире в Ставропольском крае, а позже помог вступить в партию КПРФ, проведя соответствующие переговоры с ее лидером Геннадием Зюгановым.