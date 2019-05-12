Эксперименты продолжаются: Нюша копирует стиль Ким Кардашян

После рождения дочери певица Нюша ненадолго пропала со сцены. Звезда брала небольшой отпуск, чтобы посвятить себя материнству. Певица рассказывала, что полна творческих идей и готовит для своих поклонников новое шоу. Нюша пообещала фанатам преобразиться и записать хиты.

И свое слово певица сдержала. Нюша сменила имидж, поделившись фотографиями в новом образе, в Instagram. На фото певица предстала в четырех разных костюмах. Волосы артистка собрала в гладкий низкий хвост, а в макияже сделала акцент на глаза. Губы звезда подчеркнула блеском нюдового оттенка.

«И воооот… наконец-то, мы приступаем к завершающему этапу создания моего обновленного образа. Надеюсь, что вам понравятся эти 4 абсолютно разных лука, над которыми мы так долго работали, ведь только 1 из них станет ключевым в грядущем видео», – поделилась новостью Нюша.

Однако не все поклонники положительно оценили перемены во внешности артистки. Подписчики заметили, что новый стиль одежды и макияж превратили ее в двойника американской звезды Ким Кардашян. Голливудская знаменитость также предпочитает носить обтягивающие блестящие платья, спортивную одежду неонового цвета и густо красит глаза.

Напомним, ранее Нюша предложила фанатам выбрать для нее не только образ, но и трек, который она представит публике. Голосование за новый облик певицы доступно на ее сайте. Девушка пообещала, что прислушается к мнению общественности, так как считает поклонников своей командой.